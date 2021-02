Suur munatootja loobub puurikanade munadest

Läti ettevõte on esimene Balti riikides, kes on alustanud taolist üleminekut.

Uuele süsteemile üleminemiseks ning kanade puurispidamisest loobumiseks plaanib Balticovo järgneva viie aasta jooksul munatootmisse investeerida 30 miljonit eurot. Lisaks teeb ettevõte muid keskkonnateadlikke samme, et tagada jätkusuutlik tegutsemisviis. See hõlmab näiteks keskkonnasäästlikult toodetud pakendite kasutamist ning jäätmetest biogaasi tootmist.

Balticovo juhatuse esimehe Vladimir Mkhitaryani sõnul tõuseb nõudlus puurivabade kanade munade vastu järgnevatel aastatel veelgi ning Leedu ja Eesti jaemüüjad kui ka tarbijad on näidanud üles aina suurenevat huvi puurivaba munatootmise vastu.

“Kogu baltikumis levinud suund lõpetada puurimunade tootmine, on veel üks tõestus selle kohta, et tulevik on puurivaba,” lisas Mkhitaryan.