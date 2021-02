Põllumehed: välistööjõu kaasamise reeglid peaks paika panema võimalikult varakult

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus sõnas ERR-i raadiouudistele , et on oluline, et põllumehed teaksid varakult ette, millised on hooajatööliste kaasamise reeglid.

“Kõige olulisem vast ongi see, et me oleksime sellele uuele hooajale vastu minnes paremini ette valmistunud kui eelmisel aastal – et meil oleks selged reeglid, kuidas toimub välistööjõu kasutamine, milliseid nõudeid esitatakse, kas on testimine, millised karantiininõuded, milline logistika välja näeb. On hästi oluline, et see oleks võimalikult varakult erinevate osapoolte ametkondadega kokku lepitud, siis ma usun, et see asi sujub paremini,” sõnas ta.