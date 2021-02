Külmataat näitab ka uuel nädalal oma ülevõimu

Ööks on pilvede hõrenemiseks tingimused soodsad ja õhk jahtub sisemaal -10..-15°C-ni, pikemaajaliselt selgena püsiva taeva korral võib õhutemperatuur -20°C lähedale langeda, mandri looderannikul ja saartel vastu Läänemerd jääb -5°C ümbrusse.

Pühapäeval (14.02) suundub piki Venemaa lääneserva madalrõhkkond edasi keskoblastite poole ja selle lääneserva mööda jõuab Eesti kohale pilvi, millest siin-seal veidi lund poetab. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, kui öö hakul laiguti veel taevas selgem on, siis langeb -15°C-ni, päeval -5..-10°C.

Esmaspäevaks (15.02) tõmbub madalrõhkkond Venemaa piiresse, kõrgrõhkkond suundub küll Kesk-Euroopa kohale, aga selle kirdeserv ulatub Eestini ja muudab taeva taas selgemaks. Põhja- ja loodetuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas.

Õhutemperatuur on öösel -10..-15, kui hommikuks taevas selgeks tõmbub, siis langeb -20°C ümbrusse, üksnes jäävabal rannikul jääb -10°C-st kõrgemale, päeval tõuseb -5..-10, vastu Läänemerd -2°C-ni.

Teisipäeval (16.02) kaardub Venemaa madalrõhkkonna serv Eestini ja toob kerget lund. Madalrõhkkond on aga rahulik ega tõsta tuult tugevaks, puhub põhjakaarest ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -3..-9, Ida-Eestis kuni -12°C.