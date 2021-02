Hanged on akna taga, aga kartuli võib juba mulda panna

Aiapoodides on müügil seemned noorte lehtede või idandite kasvatamiseks. Idandid või noored lehed on väärtuslikud vitamiinide ja mineraalainete poolest ja rikastavad meie toidulauda.

Seemnete valik avaldab muljet: hernes, porrulauk, mungvigna (munguba), lehtrõigas, harilik peet ja idandite segud. Seemnepakenditel on õpetused, kuidas idandeid ja noori lehti kasvatada.

Idandid mõne nädalaga

Alustada võiks lihtsamatest: harilik peet, hernes, lehtrõigas. Tarvis läheb väikest külvi­kasti, kasvuturvast ja seemneid. Külvikast täitke kasvu­turbaga, seejärel külvake seemned, niisutage ja idanemise kiirendamiseks katke külvikastid kile või kattelooriga. Enne külvi on hea seemneid 12 tundi leotada: õhtul likku ja hommikul külvata.

Arenevad tõusmed vajavad niiskust, soojust ja valgust. Toiduks kasutatakse noori lehti. Lisavalgust saab tõusmetele anda taimelampidega. Müügil on väikesed, just sobiva suurusega külvikastid, ja mis peamine – nende põhjas on pisikesed augud, et ülemäärane niiskus eemalduks. Külvikastidele pange alla kandik, et niiskus ei rikuks aknalauda. Noori lehti lõigatakse kääridega, esimene saak sirgub söömisvalmis kahe-kolme nädalaga.

Juuniks värsket kartulit

Varajase kartuli kasvatamiseks on juba veebruaris hea panna mõned mugalad plastpottidesse (läbimõõt 12 cm). Poti põhja pange peotäis kasvuturvast ja sellesse kartulimugul. Kartulipotid asetage kööki, peaasi et poleks väga palav ja jätkuks valgust. Kuu aja pärast istutage idanenud mugulad suurematesse pottidesse.

Mullale pandud kartulitel on näha väikesed idud. Kasvumulda lisatakse, kui mugulad on korralikult idanenud. FOTO: 2 × Tiina Paasik

Kevade saabudes kasvatage pottides olevaid kartuleid juba kasvuhoones. Kui kimbutavad öökülmad, katke potid kattelooriga ja juuni alguses saab juba maitsvat värsket kartulit.

Peamine hooldus on ettevaatlik kastmine, samuti lisage taimedele kasvuturvast, sobib näiteks tomatiturvas.

Paras aeg tomatit külvata

Veebruari keskel külvake varajase tomati, paprika, kibepipra, baklažaani seemned, sest taimede ettekasvatamisaeg on 50–60 päeva. Nii varajased seemnekülvid annavad võimaluse kasvatada suvel taimi pottides rõdul või verandal. Tomatisortidest soovitan kasvatada neid: ‘Varto’, ‘Betalux’ ja ‘Aztek’, need on madalakasvulised ja tingimuste suhtes leplikud.

Seemned külvake kassettidesse, väikestesse taimepottidesse või turbatablettidesse. Kassettide, pottide täitmiseks kasutage taimede ettekasvatamiseks valmistatud kasvuturvast. Seemned külvake üksikult, sest kvaliteetseemnete idanevus peaks olema 90–95 protsenti.

Tavalisi seemneid on soovitatav leotada (tomat, paprika, baklažaan). Leotamine on kasulik, sest seemned koguvad endasse niiskust ja edenevad kiiremini. Leotatud seemnete külvidel tuleb jälgida, et külvimuld ei kuivaks läbi, seega esialgu niisutamisel, edasi juba kastmisel olge hoolikas. Kastmiseks kasutage eelsoojendatud vett, 25 kraadi.

Kui taimedel on kaks-kolm pärislehte ja korralik juurestik, istutage taimed 8–12 cm läbimõõduga pottidesse. Edasi kastke, väetage, soovitan kasutada vedelväetist. Suurtesse taimepottidesse istutage taimed aprilli algul. Kasvumullaks kasutage tomatimulda, seal on vajalikud taimetoit­ained olemas. Pottide põhja pange savipotikillukesi või pisikesi kivikesi, et liigne niiskus ei kahjustaks taimede juuri. Pottide sügavus võiks olla 30 cm. Lisaväetiseks kasutage maheväetisi või tavalisi. Kastmisel jälgige, et taimede lehed ei saaks märjaks. Eelnimetatud tomatitaimede sordid ei vaja kärpimist, ainult õigel ajal saagi korjamist.

Paprika- ja baklažaanisortide seemnete valikul eelistage varajasemaid ja lühemakasvulisi.