Võru noored mõtlesid välja nutikad seeneämbrid

Õpilasfirma Seenix meeskonda kuulub neli Võru Gümnaasiumi XI klassi noormeest: Lukas Vahter, Ralf Kaur, Karl Sander Kostin ja Hendrik Mändik.

Kui noormehed sügisel ettevõtlusõppe programmi jaoks oma äriideed otsisid, komistasid nad enda sõnul hea idee otsa tänu Lukase ema mõttele, et head, aga sageli vähem tuntud söögiseened jäävad metsast korjamata.

“Ta soovis, et kaasa võetud telefon oleks hädaolukorras helistamiseks, mitte seente määramiseks läbi erinevate äppide. Ta unistas lihtsamast ja praktilisemast abivahendist,” meenutas Lukas Vahter.

Nii hakkasidki noored otsima probleemile võimalikult lihtsat ja praktilist lahendus. Toode pidi olema seenelisele mugav, et ta ei peaks midagi liigset metsa kaasa võtma, näeks äge välja ning annaks samal ajal kiire ja lihtsasti arusaadava ülevaate headest söögiseentest. “Ja just nendest seentest, mis võib-olla sageli metsas korjamata jäävad,” lisas Vahter.

Töö tulemusena sündiski ämber, mille peal on 15 erineva Eestis levinud, kuid võib olla mitte nii tuntud söögiseene kleebised. “Need seened võivad esialgu paljudele võõrad olla, nii et ämbril on kaudselt ka hariduslik eesmärk,” sõnas ta.

Lisaks nimetusele ja piltidele on lisatud ka kirjeldus koos olulisemate tunnustega, et neid seeni metsas hõlpsasti ära tunneks. “Arvame, et seente ohutuks korjamiseks piltidest ainult ei piisa,” põhjendas Vahter kirjelduste lisamist.

Lisaks piltidele on iga seene juures ka lühike kirjeldus, mis aitab veenduda, et leitu on tõesti just see söögiseen. Nii näiteks on kevadkogritsa juures märksõnad: punakaspruun, meenutab aju, puuviljane lõhn. FOTO: Erakogu

Seened aitas välja valida pikaaaegne ja armastatud bioloogiaõpetaja Võrumaalt, kes on ka ise suur seenehuviline. “Välja valitud seened on küll levinud, kuid mitte väga tuntud. Kõik on söögiseened, kuid mõned neist on tinglikult söödavad ehk vajavad kindlasti ka kupatamist!” rõhutas Vahter.

Noori juhendas kogu protsessi juures kooli direktor Karmo Kurvits.

Praeguseks ongi noormeeste hinnangul valmis saanud lihtne ja praktiline toode, mida luua sooviti. Komplekti täiendati ka seenenoa ja vilega. Selleks, et metsa minnes nuga alati kindlas kohas oleks ja ära ei kaoks, kinnitati nuga karabiiniga ämbri külge. “Ämbri küljes ripub ka vile, mida saab äraeksimise korral kasutada. Lisaks on ämbri küljes veel kaks lisakarabiini, mille otsa saab riputada näiteks autovõtmed, helkurvesti või muud sellist,” loetles ta.

Seenixi ämbrid on müügil Eesti õpilasfirmade e-poes. Samuti on nad osalenud kahel korral Võrumaa mini- ja õpilasfirmade pop-up poes, mis pandi püsti Kagukeskusesse.

“Meil on läinud väga hästi, ostuhuvi on talve kohta ootamatult suur. Üldiselt on tagasiside olnud positiivne, oleme saanud ka kasulikke mõtteid ja ideid tootearenduseks ja oleme sellise tagasiside eest klientidele väga tänulikud,” kinnitas ta.

Samuti saavad huvilised õpilasfirmaga ühendust võtta sotsiaalmeedia kaudu: neil on oma lehekülg nii Facebookis kui ka Instagramis. “Sealt kaudu saab meiega suhelda ja oma ostusoovi edastada. Seenehooaeg pole ju kaugel,” sõnas Vahter.

Noormehed tunnistavad, et kuna huvi on suur, siis hetkel on kõige keerulisemaks osaks kogu protsessist osutunud ajaplaneerimine.

“Peame vaatame, et õppimise kõrval saaksid tehtud ka õpilasfirmaga seotud tegevused, näiteks tellimuste vastuvõtmine ja õigeaegne täitmine. Päris keeruline on olla ettevõtja, kui sa ei saa seda tööd täiskohaga teha,” võttis ta kokku.