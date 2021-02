Sõnnikust tehtud rohegaas kogub populaarsust

Lähitulevikus on kavas Vinnis biogaasi teha ka loomade korjustest. “Näeme seda vajadust, et kasutada ka loomseid jäätmeid, töötame selle kallal, et see võimalus siia lisada aasta jooksul,” ütles osaühingu Eesti Biogaas tegevjuht Kristjan Stroom, kelle sõnul on oluline saada kokkulepped toormevoo kindlustamiseks.