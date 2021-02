Eesti vetes ujuvad lõhepurakad rõõmustavad nii kalamehi kui looduskaitsjaid

Harrastuskalastajatele ja kutselistele püüdjatele kujunes eelmine aasta lõhe ja meriforelli püügil väga edukaks, teatas ministeerium. Kokku püüti rannikumerest kalavõrkudega ja jõgedest spinninguga ligemale 40 tonni lõhet ja meriforelli. Sellest rohkem on viimasel kümnendil püütud vaid 2016. aastal.

„Lõppenud hooaeg näitab, et lõhel ja meriforellil läheb Eestis järjest paremini, kuid tasuta lõunaid pole olemas: kala küll jagub, kuid need liigid vajavad endiselt ka abi,“ ütles ministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus.

Lemmikjõed on Jägala jõgi ja Selja jõgi, aga üllatuslikult ka Vääna jõgi. „See näitab selgelt Eesti harrastuskalastajate jätkuvat ja pigem kasvavat huvi lõheliste püügi vastu ning annab kinnitust nende liikide tähtsusest nii püügivõimaluste arendamise kui ka varude kaitse seisukohalt,“ sõnas Tuus.

Seda, et aastad pole vennad näitab too, et eelmisel aastal oli suurimaks harrastajate poolt spinninguga jõest välja sikutatud kalaks 16 kilose lõhe, mis jäi päris palju alla 2019. aastal püütid 21,4 kilosele.