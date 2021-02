Viis maitsetaime, millega saab turgutada oma tervist

RETSEPT Kergete seedehäiretega seotud sümptomite leevendamiseks ja ajutise isutuse korral võta üks teelusikas peenestatud sigurijuurt ning vala see üle ühe klaasi veega. Keeda seda vaiksel tulel kümme minutit ja lase 15 minutit jahtuda, seejärel kurna ning joo üks klaas kord päevas.

LAVENDEL

Lavendel FOTO: Helje Eelmaa

Kui mõtled lavendlile, tuleb sul ilmselt silme ette ilus sinakaslilla värv ja ninna intensiivne lõhn. Vahemere maades, kust lavendel pärit, seda just ilu- ja lõhnataimena kasvatataksegi.

Ka Eestisse on lavendel jõudnud just mõisates ja linnarahva hulgas kasutatud seepide ja lõhnavete kaudu. Esmalt pruugiti seda pesu värskendajana ja koide peletajana. Lavendel ei meeldi ka sääskedele ja puukidele, nii et looduses on see tõhus abimees.

Lavendlit on peetud sugutungi suurendavaks taimeks ja see on olnud kasutusel rahustina. Samuti on sellest olnud kasu hüsteeria, kurgukäheduse, hamba-, pea- ja liigesevalu peletamisel ning igasuguste krampide ja valuhoogude võitmisel. Põhjamaades usuti, et lavendel kaitseb ka kurja silma eest.

Euroopa Ravimiamet tunnustab traditsiooniliselt kasutatava vahendina lavendliõite peenestamata ja peenestatud droogi ning lavendlitinktuuri, mis on abiks vaimse stressi ja kurnatuse kergete sümptomite leevendamiseks ja une soodustamiseks.

Lavendli mõju kesknärvisüsteemile on leidnud tõestamist mitme kliinilise uuringuga. Nii on näiteks põhjendatud ka selle taime kasutamine närvilisusest tulenevate seedehäirete, maoärrituse ning kõhugaaside korral. Välispidi toimib lavendel mitmesuguste haavade paranemise kiirendajana ning putukapistete leevendajana. Aroomiteraapias kasutatakse lavendliõli eeltoodust laialdasemate näidustuste puhul, kuid seal on ka toimemehhanismid sootuks laiemad, hõlmates muu hulgas meeleorganite ja emotsioonide tasandit. Kümmekond tilka lavendliõli sobib lisada ka leiliviskamisveele.

RETSEPT Kurnatuse ja stressi vastu ning une soodustamiseks valmista endale üks tõmmis. Selleks vala 1–2 grammile peenestatud või peenestamata droogile 150 ml keevat vett. Lase soovitatavalt kümme minutit tõmmata, kurna ja joo tõmmist kolm korda päevas.

ROSMARIIN

Rosmariin FOTO: Helje Eelmaa

Alkeemikute nõiaköökides usuti rosmariinil olevat kõikeraviv toime. Arvati, et see parandab mälu ning ravib langetõbe, peavalu ja vaimuhaigust, sest aromaatsed õlid pidavat mõjuma eeterkehale. Praegu kasutatakse rosmariini näiteks söögiisu suurendamiseks, kõhugaasidest vabanemiseks, spasmide vähendamiseks, kuseerituse parandamiseks, migreeni leevendamiseks ja nahahaiguste raviks.

Rosmariini on suhteliselt palju uuritud nii katseloomadel kui ka rakukultuurides ning on leitud, et sellel on põletikuvastane, antioksüdantne, neuroprotektiivne, depressioonivastane, hüsteeriavastane, valuvaigistav, mälu parandav ja vaimset väsimust vähendav toime.

Euroopa Ravimiamet tunnustab hariliku rosmariini kasutamist peenestamata või peenestatud lehtedena, ekstraktina või värske droogi mahlana. Droog on ette nähtud seespidi tarvitatava vesitõmmisena ja nahapealseks manustamiseks, ekstraktidest valmistatakse vedelaid või pooltahkeid preparaate seespidiseks kasutamiseks või nahale määrimiseks.

Droog ja selle eeterlik õli parandavad välispidi kasutatuna paikset verevarustust, lehtede alkoholtõmmis aitab raskesti paranevate haavade ja külmetushaiguste korral ning põletikuvastase ja sapinõristust soodustava vahendina.