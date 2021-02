Tellijale

Statistikaameti põllumajandusloenduse esialgsetel andmetel on Eestis 11 400 põllumajanduslikku majapidamist – 3800 võrra vähem kui kümme aastat tagasi.

Põllumajandusloenduse projektijuht, Statistikaameti juhtivanalüütik Eve Valdvee ütles, et kuigi majapidamiste arv on aastate jooksul kahanenud, ei ole tootmine põllumajanduses oluliselt vähenenud, sest see koondub aina enam suurettevõtetesse. Eesti põllumajandustoodangust 84% annab 1300 suurimat põllumajandustootjat: nende kasutuses on rohkem kui kaks kolmandikku kasutatavast põllumajandusmaast ja nad teevad üle poole põllumajanduslikust tööst.

2016. aastani sai Eesti andmeid võrrelda euroliidu omadega, sest siis oli kasutusel olev lävend ühesugune. „Andmetest on näha, et meil on see protsess toimunud kiiremini kui Euroopas,” sõnas Valdvee.

Kas väiksed kaovad?