Maagiline number kolm

Aadressil Tartu maantee 26 asuva maja jaoks on number kolm olnud läbi ajaloo maagilise tähendusega. Nii oli härra Leival kolm tütart ja maja sai seetõttu kolmekorruseline, et tulevikus oleks igal tütrel korrus. Tõsi küll, tütred majja ei jäänud, kuid nüüd on maja omanike ringis samuti kolm naist, kellest kaks on õed.