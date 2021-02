Kadakamarjade päevane annus on 2–10 grammi. Nendega ei tohiks liialdada ega pikka aega järjest kasutada. FOTO: Shutterstock

Rahvasuus on kadakat 99 haiguse rohuks nimetatud. Rahvameditsiinis kasutatakse kadakamarju higistamist soodustava vahendina, reuma ja podagra ravis. Eesti rahvameditsiinis on kadakamarjad, okkad, oksad, puit, koor või juured kasutamist leidnud paljudel juhtudel: südame-, kopsu-, maksa-, mao-, neeru- ja põiehaiguste raviks, hingamisteede katarride, silma- ja kõrvahaiguste korral. Kadakamarjadega on püütud ravida ka hüsteeriat.