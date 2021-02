Tellijale

Loodetakse, et kui inimesel ei ole mugav prügi ära visata, tekitab ta seda vähem. Teiseks kaasneb sellise prügikäitlemisega võimalus ennast tööpäeva jooksul rohkem liigutada. Samas tunnistas vallavanem Jaanus Saat, et neid muutusi on valuliselt vastu võetud.

Lääne-Harju vald tahab saada Eestis kohalike omavalitsuste seas keskkonnateemadel eestkõnelejaks. Suurim katsumus on aga oma inimeste teadlikkuse tõstmine.

Mõtteviis muutub visalt

Jaanus Saat kinnitas, et teemaga liigutakse jõudsalt edasi. „Meil on olnud pause ja tagasiminekuid. Aga liitumine Rohetiigri programmiga andis motivatsiooni edasi liikuda,” sõnas ta. Rohetiiger on koostööplatvorm, mille eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus majandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas kunagi tehnoloogiasektori arengu.