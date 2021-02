Aialinde on sel aastal vähem

Ühte kindlat selgitust sellele pole, ent Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi linnuökoloog Marko Mägi tõi välja mõned. Ta ise peab kõige tõenäolisemaks, et eelnevad pehmed talved soosisid keskmisest nõrgemate lindude ellujäämist ja sigimist, mida soosib ka inimene, kui annab lindudele suures koguses lisatoitu. „Nüüd, esimeste külmadega on aga paljud nõrgemad linnud otsa leidnud. Järel on tugevamad, kuid neid on vähe,” oletas Mägi.