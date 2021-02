Scandagra ostujuht Marek Vares tõdes, et mahekasvatajatel on keeruline aeg. „Praegu kuuleme põllumeestelt, et mahekasvatus Eestis ei tasu enam ära ja puudub motivatsioon,” edastas ta. „Kindlasti on põllumehi, kes plaanivad mahevilja tootmise lõpetada. Samas loodavad põllumehed, et mahevilja kasvatust hoitakse elus. Järgneva kahe aasta jooksul on näha, kas ja kui palju mahevilja tootjate struktuur muutub.”