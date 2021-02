Ometi ju on neid, kes alustavad, jätkavad ja teevad. Ja ei jäta jonni. Kuigi statistika järgi on väiksemaid tegijaid peaaegu 4000 vähem kui kümme aastat tagasi.

„Sellise tendentsi õigustuseks tuuakse sageli asjaolu, et suured põllumajandusettevõtted on efektiivsemad. Nii see reeglina ka on, aga kas tänapäeval on efektiivsus õige mõõdupuu?” küsib Eesti Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats. Ta vastab ise: „Pigem mitte.” Kõige muu kõrval rõhutab ta toidujulgeolekut – mitmed Eestis toimetavad põllumajanduslikud suurettevõtted on müüdud välismaisesse omandisse, ilmselt jõuab sinna veel nii mõnigi ettevõte või maatükk.