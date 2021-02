Kuuse-kooreüraski arvukus on märkimisväärselt vähenenud

„Kindlasti ei ole aga kuuse-kooreürask meie metsadest kuhugi kadunud ja metsaomanikel tasub olla jätkuvalt tähelepanelik ning kahjustuste avastamisel tuleks sellest teada anda,” lausus Keskkonnaameti metsaosakonna peaspetsialist Rando Omler.

Ekspertiisid näitavad ka ammust kahju

2020. aastal tehti kokku 3158 metsakaitseekspertiisi 3566 hektari suurusel alal, sellest 882 hektaril oli kahjustaja kuuse-kooreürask. Nii näitavad metsakaitseekspertiisi andmed mõnevõrra suuremat üraski levikut kui varasematel aastatel.

Metsakaitseekspertiiside tulemused selgitavad kuuse-kooreüraskite levimust nii-öelda tagantjärele, näidates, mida putukas on põhjustanud. Sinna hulka satuvad ka kahjustused, mis võisid tekkida juba aasta või paar varem. Keskkonnaagentuuri hinnang kuuse-kooreüraskite arvukuse vähenemise kohta põhineb aga viimastel vaatlustulemustel.

Enim kuuse-kooreüraski tekitatud kahjustusi oli metsakaitseekspertiiside alusel Valgamaal 207 hektaril, Lääne-Virumaal 116 hektaril ja Pärnumaal 99 hektaril. Põhjused, miks just neid piirkondi on putukas enim räsinud, võivad olla erinevad.

Ühest küljest sõltub metsakaitseekspertiiside arv sellest, kui aktiivsed metsaomanikud on ja kui palju nad kahjustustest teada annavad, sest kui info Keskkonnaametini ei jõua, siis metsakaitseekspertiise ei tehta. Valgamaal mõjutab ka see, et selles piirkonnas on viimastel aastatel olnud enim tormikahjustusi. Lääne-Viru ja Pärnu maakonnas on suhteliselt rohkem kuusikuid.

Looduslik kord

Tulevikku vaadates ütles Olmer, et mõned külmakraadid üraski üle talve elamist ei pärsi. Miinuskraadid mõjutavad kuuse-kooreüraskit vaid siis, kui teine põlvkond jääb talvituma puukoore alla. Koore alla jäävad vastsed, nukud ja talveks valmistumata noormardikad hukkuvad. Väljaarenenud valmikud taluvad talvel kuni 25 külmakraadi. Samuti ei ohusta külm pinnasesse talvituma läinud mardikaid, sest seal temperatuur nii madalale ei lange ja lumi aitab sooja hoida.

Nii on olnud viimaste aastate soojad talved ainult vesi kuuse-kooreüraskite veskile ja aidanud veelgi rohkem kaasa putukate eluspüsimisele. Ent kui ühe liigi arvukus hakkab kiirelt suurenema, hakkab loodus oma tasakaalu otsima ja kasvanud on ka üraski looduslike vaenlaste hulk. Tõsi küll, looduslike vaenlaste arvukus hakkab suurenema veidi hiljem, kuid Omleri sõnul on puukoore alt leitud nukukireslaste vastseid, juuluklaste kookoneid ning üraskikärbeste vastseid. Teine oluline põhjus, miks on üraskeid vähem, võis olla heitlik ilm 2020. aasta kevadel, mis ei olnud üraskite arenguks soodne. Tundus, et üraskite teine põlvkond jäi väikese­arvuliseks.

Kõige tõhusam viis kuuse-kooreüraski massilist levikut majandusmetsades tõkestada on siiski tormikahjude kohene likvideerimine pärast tormi.