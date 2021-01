“Vahepealsed sulailmad lund viia ei suutnud. Ilm on uuesti külmenemas ja lund sajab juurdegi. Siiski suurt talvekülma ette näha pole ja veebruar võib sulailma jälle tagasi tuua,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma Maa Elu ilmaloos.

Riigi ilmateenistuse andmetel liigub laupäeval (30.01) madalrõhkkond Narva lähistele ja selle vahetus läheduses sajab meil aeg-ajalt lund. Sisemaal on tuul mõõdukas ja läänekaarest, saartel ning mandri lääne- ja looderannikul puhub tugev põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on -1..-5°C, öösel võib kraad-paar madalamale langeda.

Pühapäeval (31.01) eemaldub madalrõhkkond Soome, aga selle serva mööda liigub üle Eesti veel lumepilvi, millest kerget lund tuleb. Päeva peale jääb sajuhooge harvemaks. Õhutemperatuur on öösel -3..-9, päeval on -2..-5°C.

Esmaspäeval (1.02) tõmbub madalrõhkkond Eestist kaugemale ja selle äärmises lõunaservas on nii selgemat taevast kui madalaid pilvi, millest mõnes kohas lund pudeneb. Tuul on mõõdukas ja valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur langeb öösel -4..-9, selgineva taeva korral -14°C-ni, päeval on -3..-8°C.