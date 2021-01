Ajakava on nihkunud, kuna metsameetme toetus tuleb Euroopa Liidust ja nii käesolev kui ka järgmine aasta on üleminekuaastad, selgitas SA Era­metsakeskus kommunikatsioonijuht Anniki Leppik.

Toetatakse võitlust üraskiga

Ühistutel kindlus tegevust planeerida

Muudeti ka viisi, kuidas toetatakse metsaühistuid. Varem sõltus metsaühistu toetuse saamine taotleva metsaühistu ja kõige rohkem töid teinud metsaühistu metsatööde mahu suhtest. Süsteemi on muudetud viisil, et metsaühistutel on kriteeriumid, mis näitavad, milliseid teenuseid peavad metsaühistud suutma toetuse saamiseks metsaomanikele pakkuda. Kriteeriumide täitmist tuleb tõestada kolme aasta tagant varasema iga-aastase taotlemise asemel. See annab metsaühistutele rohkem kindlust oma tegevust planeerida ja metsaomanikke aidata.