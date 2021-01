Tellijale

Woodspot on internetis puidusektori tooraine ostu- ja müügiinfo jaoks loodud keskkond. Metsamaterjalide turul tegutsejad on metsamaterjali ostvad ettevõtted – näiteks saeveskid, küttepuude tootjad, paberipuidu kokkuostjad jne. Teisest küljest on sel turul ka tarnijad, kes metsa majandavad – need on kas metsaomanikud või ettevõtted.

Metsaomanikud saavad hindu võrrelda

Aastaid on toiminud see turg nii, et metsamaterjali ostjad saadavad umbes kord kuus ostuinfo, mis mõõtudes, missugust puitu ja millise hinnaga nad soovivad osta, e-kirja teel pikkade Exceli tabelitena metsamaterjalide tarnijatele.