„Sõlmisime lepingu, aga ikkagi jäi väike kahtlus. Portaalis oma müügikuulutust jälgides hakkasime vaatama selle vahendaja tehingute ajalugu ja avastasime, et päris palju müüke ongi tehtud alghinnaga. See hakkas nii kripeldama, et otsustasime müügist ikkagi loobuda,” jutustas pereema.