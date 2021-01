Väikses külas võib Meside perekonda pidada kinnisvaramagnaatideks, kuid asjal on ka teine pool. Nad on päästnud kolm lagunevat maja ning üritavad neid hoida ja taastada võimalikult ehedal kujul. Majade üks eesmärk on tutvustada Peipsi-äärset eluolu. Huvist kohaliku elu vastu on välja kasvanud ka kirg samovaride vastu.