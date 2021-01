Nippe, kuidas aasta läbi roheline aed luua

Tellijale

Aasta läbi rohelist aeda soovides tasub esmalt okaspuude poole vaadata. OÜ Rohenurk juht Terje Prisk ütles, et aiakujunduse kuldreegli kohaselt võiks kolmandik aiast olla okaspuud, see tagab, et talvelgi oleks midagi vaadata.

„Meie aedade viga kipub aga olema, et inimesed ei tea, et okaspuu pole üksnes elupuu, peale selle kasvab meil jugapuu, ebaküpress, nulg, kuusk, mänd, kadakas, tsuuga, ebatsuuga, mikrobioota, hiibapuu. Kõikidel neil on omakorda palju sorte, mida aia huvitavamaks muutmiseks võiks kasutada,” soovitas Prisk.

Sama meelt on omanimelist haljastusfirmat juhtiv Riina Luik. „Okaspuude seas on palju erinevaid valikuid, mitte üksnes elupuu. Kindlasti tasub vaadata jugapuud, ebaküpresse, mände, kadakaid. Elupuidki on palju erinevaid,” loetles ta ja tõi eriliselt välja okaspuude tüvivormid. „Need on esiteks väga kaunid ja kui tulebki talvel lumi maha, siis tüvivormid jäävad alati lume seest paistma ja on igal ajal põnevad vaadata.”

Lehed aasta läbi