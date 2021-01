Igas eas lastele elamussünnipäevi korraldav osaühingu Luureretked eestvedaja Merili Vipper ütles, et kui seni telliti õuesünnipäevi soojal aastaajal, siis nüüd, suuresti koroonaviiruse tõttu, on nende meeskonna graafik ka pimedal sügisel ja külmemate talveilmadega võrdlemisi täis.

Arvestada tuleb Vipperi kogemust mööda seda, et kui suvist tegevust võib planeerida mitmeks tunniks, siis talvel on optimaalne aeg kaks tundi – poolteist tundi aktiivset tegevust ja pool tundi lõkke ääres söömist-soojendamist on täiesti piisav.

„Sünnipäev toimub iga ilmaga. Kui on väga külm, pakun juurde köetavat telki, kuhu aeg-ajalt nina sooja pista. Kel seda võimalust ei ole, tuleks külalistele kasvõi kutsel üle rõhutada, et pandaks soojad riided selga ja võetaks varukindaid kaasa,” märkis Vipper.

Tegevusigi saab plaanida ilma järgi: kui on külm, teha rohkem hüppamisharjutusi ja liikumismänge. „Väiksematele lastele meeldib väga „Loomamäng”. Selleks on vaja tõmmata lumele kaks joont. Algul on lapsed ühe joone taga rivis ja üks neist jäljendab oma kehaga ühte looma. Teised teevad seda järele ja jooksevad koos selle loomana teise jooneni. Siis on kord järgmise lapse käes ning joostakse tagasi järgmise loomana. Mäng kestab, kuni kõik saavad oma looma n-ö näidata,” kirjeldas Vip­per.