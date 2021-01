„Olen kümme aastat seda tööd teinud ega ole oma praktikas ühtegi korda näinud, et luik oleks jää külge kinni külmunud,” kinnitab ta. „Ma ei julge väita, et seda kunagi ei saaks juhtuda, aga üldjuhul peaks sellel luigel midagi väga-väga viga olema, kui ta jäässe külmuks.”

Luige pärast muretsejatele soovitatakse esmalt linnule pisut lähemale minna, tavaliselt kiirustavad linnud seepeale vette ja ujuvad eemale või tõusevad lendu. „Inimesed arvavad, et loomadel on midagi viga ja vajavad abi, kuna nad ei tea lindude käitumise eripära. See on mõistetav, kes meist jõuakski kõike teada,” nentis Siimson.