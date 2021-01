Prantsusmaal valminud Massey Fergusoni uue seeria traktorid on varustatud ajakohaste, võiks isegi öelda ajast mõnevõrra ees olevate elektrooniliste lahendustega. Tõepoolest – kui siiani MF just ei hiilanud traktori automaatse juhtimise ja elektrooniliste lahenduste osas, siis nüüd on ka selles vallas tehtud suur samm edasi.