Nädala mõte: „Oleksid” tegudeks

Nagu ikka, võttis tookord usinasti sõna toonane opositsioon, osast neist said üleeile koalitsiooni liikmed. Tänane maaeluminister Urmas Kruuse rääkis mai lõpus Maa Elule, et kui tema olnuks kevadel maaeluminister, oleks tema need välismaised hooajatöötajad, kelle eest ettevõtjad juba riigilõivu maksnud olid, karantiini kaudu riiki lubanud. Lisaks tõi ta välja, et kohalike inimeste hooajatöödele leidmiseks oleks pidanud tegema siseriikliku kampaania.