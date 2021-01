Tootjad valitsusele sisseelamisaega ei anna. Tegutseda on vaja kohe!

Kerli Ats

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht

Kerli Ats. FOTO: Erakogu

Aktsiisisoodustused. COVID-19 kriisi ajal on suur abi olnud aktsiisimäärade langetamisest, eriti diislikütusel. Põllumajandustootjate toodangu hinnad on koroonakriisist ja muudest asjaoludest tingituna langenud, paraku on sisendihinnad endiselt kallid, mis on mõjutanud põllumajandustootjate sissetulekuid.

Põllumajanduse jätkuv siseriiklik toetamine, aga mitte ebaõiglaste top-up’i toetustena, vaid õiglaste skeemide alusel. Ootame, et Maaeluministeerium taotleks Euroopa Komisjonilt top-up’i iganenud referentsaastate muutmist või teiste õiglaste siseriiklike toetusskeemide võimaldamist.

Valitsuse aktiivset tegutsemist Euroopa Liidu tasemel otsetoetuste võrdsustamiseks. Tegevusi, mis aitavad tagada õiglasema ja sihipärase toetussüsteemi ja vähendada sissetulekute erinevusi väikese ja keskmise suurusega ning suurte põllumajandustootjate vahel. Selleks tuleks rakendada piiri seadmine otsetoetustele ning otsetoetuste ümberjagamine tegelikele põllumajandustootjatele. Loodame, et valitsus rakendab meetmeid peretalude jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Põllumajandustootjate tugistruktuuride arendamine – põllumajandusteaduse stabiilne finantseerimine ja nõuandesüsteemi arendamine. Nõuandesüsteem, teadus ja innovatsioon aitavad põllumajandustootjatel toime tulla tulevaste ülesannetega.

Raimond Strastin

Eesti Aiandusliidu tegevjuht

Raimond Strastin. FOTO: Peeter KÜmmel

Kõigepealt tuleb lõpetada äärmiselt tööandjavaenuliku välismaalaste seaduse eelnõu menetlemine ja pöörata tagasi kõik muudatused, mille algatas endine siseminister Mart Helme. Välistööjõu liikumist saab kontrollida ka ilma disk­rimineerimata. Tööjõu vaba liikumine peab säilima ja tööandjatel olgu võimalik puuduvad töötajad väljastpoolt Eestit palgata, kui neid Eestis pole.

Jälgime huviga, kas uue valitsuse rahandusministril on samapalju julgust kui endisel rahandusministril, et jätkata puu- ja köögivilja käibemaksu alandamisega Läti eeskujul. Eelmine rahandusminister andis ametnikele korralduse analüüsida käibemaksu langetuse maksumust Eesti riigile. Riigikogu maaelukomisjon ootab Rahandusministeeriumi ametnike analüüsitulemusi veebruaris-märtsis.

COVID-kriisiabi kiire väljamaksmine maasikakasvatajaid kiusamata.

Ootame stabiilsust eelkõige tööjõupoliitikas, siis saavad ettevõtted plaane teha ja areneda.

Sirje Potisepp

Toiduliidu juht

Sirje Potisepp. FOTO: Urmas Luik/Parnu Postimees

Välja tuleb töötada ja ellu viia Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava „Eesti toit 2020+”. Suures kaubakülluses ja olukorras, kus importtooted on tihti Eesti toodetest odavamad, on vaja meie tarbijatele pidevalt meelde tuletada Eesti toidu eelistamist. Siseriiklikest toetusmeetmetest on tähtis turuarendustoetus ja sellega peaks igal juhul jätkama.

Tarbijate toiduohutuse tagamiseks tuleb luua parem järelevalve- ja analüüsivõimekus. See peaks kehtima nii tootjatele, töötlejatele, e-kaubandusele kui ka laadal või turul müüjatele. Toiduainete koostise analüüsi tõhustamine aitaks vältida maasika- ja listeeria­skandaale, mis on rahvusvaheliselt meie mainet rikkunud. Selle aluseks tuleks võtta Riigikontrolli toiduohutuse audit, mis tõi välja just esmatootjate järelevalve ebapiisavuse, samas kui toidutööstuste osa hinnati tugevalt toimivaks.

Edendama peaks ausaid kauplemistavasid. Seista tuleks tarneahela tõhusa toimimise ja ebaausate kauplemistavade tõkestamise eest.