Jahimehed päästsid 16 metssiga uppumissurmast

Jahtkonna liige Madis rääkis, et küllap loomad ületasid jõge tuttavat teed pidi, ent jääkate oli jõe keskelt ära sulanud. Nii juhtuski, et kogu kari kukkus vette ega suutnud end enam jääkattele upitada, lisaks oli veevool üsna kiire. Mehed katkestasid kohe jahi ja tõttasid seakarjale appi.

Esiti prooviti ise kirveste ja tokkidega jääd lõhkuda, et loomadele jää sisse n-ö pääsemiskoridor rajada, ent see paistis lootusetu. Jõgi oli lai ja tee läbi jää kaldale 4–5 meetrit. Lõpuks sai appi tulla üks jahimees oma traktoriga, kes suure palgiga jää sisse pääsetee tegi. Nii said metssead veest omal jõul välja ujuda.