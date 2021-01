Mesinikud viivad kaubanduskeskustesse suminat ja tarulõhnu

Näitusel uuritakse, mis elu see selline oleks, kui mesilasi enam ei oleks, kutsutakse mesilasi hoidma ning pakutakse võimalust sisse astuda mesitarusse.

Eesti Mesinike Liidu rändnäituste sari tiirutab jaanuarist maikuuni ringi Eesti suurimates kaubanduskeskustes ja see alustab Tallinna Ülemiste keskuses. Näitus koosneb kolmest portatiivsest seinast, mis pakuvad nii teksti, pilti, videot kui ka interaktiivset tegevust. Lastele on näitusel mitu mesilasteemalist mängu.

Näituse üks tõmbenumbreid on nn mesitaru – telk, kus saab kuulda mesitarule omaseid hääli, tunda tarulõhnu, vaadata mesilasi ekraanil toimetamas ning kogeda, mis tunne võiks olla mesitaru sees.

Londoni kuninglik geograafiaselts kuulutas aastal 2019 mesilased maailma kõige tähtsamateks elusolenditeks. Kaalukaim põhjus selle väärika nimetuse saamisel on mesilaste roll tolmeldajatena – 78% metsikutest taimedest vajab tolmeldamist, et paljuneda.

Sama olulised on mesilased meie toiduohutuse tagajatena – kolmandik toidust jõuab meie lauale tänu tolmeldajatele. Mesilasteta kaoksid paljud meie lemmiktoidud ja teiste hind tõuseks taevasse. Mesilasteta maailm oleks maitseta, värvita, lõhnata.

Meie soov mesinikena on kaasa aidata sellele, et mesilaste käsi hästi käiks ja inimesed oskaksid neid väikesi, aga imeliselt tarku olendeid hinnata ja hoida.

„Mesilaste ja teiste tolmeldajate hulk kogu maailmas on vähenemas. Meie soov mesinikena on kaasa aidata sellele, et mesilaste käsi hästi käiks ja inimesed oskaksid neid väikesi, aga imeliselt tarku olendeid hinnata ja hoida,“ ütleb üks näituse idee autoritest, aasta mesinik 2020 Andres Tamla.