Sigade Aafrika katku olukorra tõttu on keskkonnaamet teinud metssigade küttimise jahimeestele kohustuseks. Kuna metssigu on vähe, siis jahikoerte kasutamine on hädavajalik, et riigi seatud kohustus täita. Piirkonnas, kus liiguvad hundid, tuleb koertega jahipidamisel sellega arvestada, avab koduleht loo tausta.