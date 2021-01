Just nii nagu inimese tervis sõltub suuresti sellest, mida sööme, on ka mesilastel tarvis mitmekülgselt toituda. Näiteks rapsipõllul käivad mesilased innukalt tööl, kuna rapsi õietolmus on kolm olulist aminohapet, mis on vajalikud vaklade normaalseks arenguks.