Osa Eestist võib taas jääda lumeta

Riigi ilmateenistuse andmetel koondub laupäeval (23.01) madalrõhkkond Norra merele ja jääb servaga Läänemere ümbrust katma. Öösel sajab lörtsi ja vihma. Lõuna- ja edelatuul on mõõdukalt tugev, puhanguid on 12, rannikul 14, Saaremaal ja Hiiumaal vastu Läänemerd 17 m/s.

Päev on suurema sajuta, vaid Virumaal võib ennelõunal veel sajuhooge olla. Tuul rahuneb ja pöördub õhtu poole kagusse. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt valdavalt plusspoolel, kõikudes 0..+4°C piires, vaid öö hakul ja taas õhtul langeb sisemaal kohati veidi alla 0°C.

Pühapäeval (24.01) läheneb lõuna poolt väike madalrõhkkond, mis uute andmete kohaselt suundub üle Eesti põhja poole. Sel juhul on öö Pärnu-Rakvere joonest lääne pool jahedam, õhutemperatuuriga -1..+1°C ja tiheda lörtsisajuga, Eesti lõuna- ja idaosa on soojem ja enamasti sajab seal vihma. Päev on üle Eesti pehme ja plusskraadidega ning vahetevahel sajab vihma. Õhtul langeb õhutemperatuur 0°C ümbrusse ja sadu läheb üle lörtsiks. Tuul puhub valdavalt lõunakaarest.