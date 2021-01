Võhu juustutööstus on ­Armeenia juurtega pereettevõte, mille juht Jegor Arutjunjan on Eestis sündinud, aga tema isa on pärit Armeeniast. Jegori kabinetis ripub ka Armeenia lipp. Tema vanaisa töötas 65 aastat piimakombinaadis meistri ja juhatajana. Juustumeister oli ka Jegori mägedes elanud vanaema. „Juusturibad pandi hallitusega savinõude sisse ning kaevati maa alla, kus neid hoiti pool aastat. Tulemuseks oli väga hea maitsega juust,” rääkis Jegor. Seda tüüpi, mägedes valmistatud juuste, pakutakse seal hunnikute kaupa.