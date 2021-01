Lumi iseenesest on taimedele kõige parem talvekate. Seda aga juhul, kui enne läheb külmaks ja seejärel tuleb lumi. Sellel hooajal lumetulekule külma ei eelnenud ning maapind on siiani pehme. Kui niiskele keskkonnale n-ö tekk peale tõmmata, ei tähenda see kahjuks midagi head. Soojas ja niiskes hakkavad arenema seenhaigused. Lume all tekib haudumisprotsess ja selle tagajärjel muutub meie muru kevadeks laiguliseks. Hoolimata sellest, et temperatuur vahepeal –20 kraadini langes, ei külmutanud see lume all olevat maapinda.

Hiirtelgi on seetõttu lihtne lumevarjus noorte viljapuude koort närida. Selle vältimiseks on soovitatav lumi viljapuude ümber kinni trampida.

Luuviljalised, näiteks ploomi- ja kirsipuud, rääkimata virsiku- ja aprikoosipuudest, on ootamatu pakase suhtes eriti tundlikud. Järkjärguline temperatuuri langemine valmistab taimed külma tulekuks paremini ette. Kui aga langus on järsk, tekitab see pigem stressi.

Väga madala temperatuuri saabudes on mõistlik kohev lumi puude tüvede ja madalamate okste ümber kuhjata. Kogu see osa taimest, mis lumega kaetud, jääb kaitstud. Isegi kui mõned väljaulatuvad oksad saavad kahjustada, suudab taim ennast taastada.

Kindlasti on koheva lumekatte eest tänulikud viinapuud ja kõik need taimed, kellel on õrn juurestik. Lume kuhjamine külmaõrnemate taimede juurtele aitab taimel paremini ebasoodsad tingimused üle elada.

Metsadeski ägisevad kuused ja männid lumeraskuse all. Avanev vaatepilt on hingematvalt ilus, kuid kangesti tekib tunne, et tahaks nende koormat kergemaks raputada. Ka koduaias võib puid lumeraskuse alt päästa, kuid okste puhtaks saputamine ei tohi toimuda tugevate miinuskraadidega. Külmunud okstesse tekivad kergesti mikromõrad, mis kevadel taimede kasvamist pärsivad.