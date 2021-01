Tee ise: jäälatern kaunistab pimedat aega

Jäälaterna tegemiseks on vaja kahte anumat, üks suurem, teine kitsam. Suuremasse valatakse umbes poole jagu vett ja väiksem pannakse sisse. Nende kahe vahele valatav vesi laternaks külmubki. Et suures anumas olev vesi väiksemat nõu välja ei tõukaks, on vaja panna väiksemasse mõni raskus. Täpselt õige kaaluga eseme valimine on päris suur peamurdmine või lõbus mäng, sest väiksem anum ei tohi päris põhja vajuda, kui just ilma põhjata laternat ei soovi teha.