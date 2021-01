Haruldane roheline sõstar

Kõik veiniks tarvilikud sõstrad, mustad ja rohelised, kasvatatakse oma istanduses. „Tähtis on, et teame, kuidas need põõsad on kasvatatud ja hooldatud. Lõuna-Eesti on mustasõstraistandusi täis, aga rohelist sõstart ei kasvata keegi. Roheline sõstar on taimena nirum, see kasvab mööda maad ja marju tuleb käsitsi korjata,” seletas Raili Hein.