Mahedad Boost Yourselfi tervisetooted on Eesti turul juba mõni aasta tuntust kogunud. Samuti on ­ettevõtte loojad Teet Torim (vasakul) ja Sven Nuum kiiganud välisturgude poole. Järgmise loogilise sammuna tundub neile USAs kliente leida. FOTO: Erakogu

Eesti väikeettevõtjal on välisturule minna raske. Isegi nii raske, et mõni iseloomustab seda vängema sõnaga, kuid sinna ihaletakse, sest see kasvatab müüki hüppeliselt. Rahakulu on suur, mis tähendab omakorda, et kukkumine võib olla väga valus.