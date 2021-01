Soome seaduste järgi tuleb loomi enne tapmist uimastada. Erandiks on küll religioosselt tapetud loomad, keda uimastatakse samal ajal, kui veretustamine algab. Seadus järgi peab kohal viibima kontroll-veterinaararst.

Mõnes riigis toimub halal-tapmine siis, kui loom on veel teadvusel. See meetod on aga vastuolus Soome seadusega.