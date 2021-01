Vanarahva tarkus ennustab tõnisepäeva järgi suveilma ja viljakasvu. Eriti terarohke rukis kasvab siis, kui sel päeval päike paistab, kasvõi korrakski. Tänapäevaseid agrovõtteid kasutavad ja tehnikaga varustatud suurtootjad jälgivad ilmaennustusi ning loodavad, et korralik lumevaip jääb oraseid katma kevadsulani ja lumeseen ei pääse sügiskülve kahjustama.

„Meil on kümnesentimeetrine lumi maas, see sadas suhteliselt külmunud maa peale, ainult savisemad kohad on veel alt pehmed,” rääkis OÜ Vändra kogenud tootmisjuht Kaido Madisson (pildil).