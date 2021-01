Tellijale

Nüüd on kõik ära jäänud, kui kevadise koroona tõttu poolikuks jäänud Hispaania rattalaager välja arvata. „Muidugi oleme pettunud ja tunneme end kehvasti, aga mis see aitab. Elukaaslane eriti, ta teeb nüüd kahe inimese tööd. Tuleb kohaneda ja kohaneme ka, kuid see ju frustreerib lõpuks. Eriti kui oleme mõlemad harjunud paar kuud aastas pikemalt puhkama, seda sporti tehes mõnel soojemal maal,” lausus ta.

Teet Kallakmaale tähendab kohanemine enamate võistluste korraldamist oma kodukandis. Seda ei nimeta ta puhkuseks, vaid tööaja õigeks planeerimiseks. „Puhkusega ma kodus olla ei oska, nii ei võtagi praegu puhkust välja. Puhkus tähendab minu jaoks kodumaa tolmu jalgelt pühkimist. Kolmekümne aasta jooksul oli 2020. aasta esimene kord, kus puhkus jäi ära.”

Kas see töötegemist segama ei hakka? Selle peale sõnas Kallakmaa, et oma aega tuleb osata planeerida, et jääks aega ka hobideks. Loomapidajast põllumehel on tööd teha iga päev, aga kui selle aja sisse ei planeeri mõnda tundi päevas endale, on midagi väga valesti, teab ta.

„Mina tiksun kevadest alates tavalisest väiksema trennikoormusega, sest oli ju kohe näha, et midagi suuremat tänavu ei toimu,” lausus Kallakmaa. Ära jäid mitmed rahvusvahelised võistlused harrastajatele. Kõik toimuvad virtuaalselt, aga see pole päris see.