Indrek tõi probleemina välja, et Eestis pole mahevilja töötlejaid. Suur tegija on Tartu Mill, ülejäänud on väiketöötlejad. See on üks põhjus, miks toodang välja müüakse. Jah, hind Saksamaal on kallim, aga ka transpordikulud on suuremad. „Üks pääsetee mahedana ellu jääda oleks hakata ise vilja töötlema,” arutles ta.

„Praeguste hindadega on maheteraviljakasvatajatel raske ellu jääda. Siin on üle keskmise rasked ajad. Selle taga on nii ületootmine kui ka kokkuostjate hinnapoliitika. Eesti on väike ja mahetootjad on killustunud, meil pole veel tugevaid esindusorganisatsioone. Pingutame selle nimel, et asi saaks parem,” rääkis Indrek.

Ta on Mahetootjate Jõu- ja Nõukoja liige ja sellest aastast ka Mahepõllumajanduse Koostöökogu juhatuses. Jõu- ja nõukoda on muutunud päris aktiivseks. „Seni on mahetootjad nokitsenud omaette. Ehk saame asja paremini liikuma, siis võetakse meid tõsisemalt. Igal aastal on tegemist sellegagi, et saaks mahetoetuse kätte. Hiljuti saatsime koos Viru Viljaga valitsusele oma murekirja.”

Sügisel oli Šeiko üks noortalunikest, kes selgitasid telesaates „Pealtnägija” põllumeestele makstavate üleminekutoetuste ebavõrdsust. „Seda teemat ei tohi lasta pärast meediakajastusi lihtsalt hääbuda. Praegu maksab riik endiselt kokku miljoneid eurosid neile, kes enam ei tegele looma- või taimekasvatusega või on maht tunduvalt vähenenud. Sellisel kujul toetuste maksmine peaks lõppema. Praegune olukord tekitab põllumajandussektoris tüli,” leiab ta.

Võimalik saada häid saake

Inpema talu põllumaad on tavatootjatest ümbritsetud. Mees ei salga, et tavatootjate vahel on keeruline olla mahetootja, kuid lisas, et ise on see suund valitud. See tähendab lisatööd maa harimisel, ka põldude ­ääred tuleb eraldi koristada, et äärte vili ei läheks ülejäänuga segi.

Indrek Šeiko alustas mahetootmist 19 hektaril, nüüd on see kasvanud 400 hektarile. FOTO: Erakogu

„Kui teed aasta otsa tööd, aga lõpuks raha järele ei jää, lõpetab varem või hiljem keegi mahetootmise ära. Tean paljusid, kes kavatsevad minna tavatootjaks. Ei taheta, aga elu sunnib,” rääkis vestluskaas­lane mahetootjate muredest.

Mahetootjate eestkõnelejad, nende hulgas on ka Šeiko, ootavad riigi seisukohta mahetootmise tuleviku kohta. „Mahetootmise sisendid on poole kallimad, saagid kaks-kolm korda väiksemad. Kui praeguste teadmiste-oskuste juures ei saa mahesaake tõsta ja tavatootja teenib mitu korda rohkem, miks peaksime vähemaga leppima, olles ise pankroti äärel? Me ise ei tule enam välja.”

Jutus tuli ridamisi välja raskusi, kuid ka positiivset. „Selles mõttes olen rahul, et põllupidamine mulle meeldib. Meeldib, et ka mahedana on võimalik saada päris häid saake.” Šeiko paremad saagid on rukkil pea neli tonni hektarilt, nisul ligi 3,5 ja hernel on olnud üle kolme tonni hektarilt.

Teevad ise teadust

„Kui saaks saagikuse ühtlasemaks, oleks suur asi. Kui katsetan oma põldudel, siis iga katse võtab ühe aasta. Kui läks valesti, ei tea ma täpselt, mis läks valesti. Selleks olekski ­vaja, et teadus aitaks, et katseid tehtaks põllumajanduslikes tingimustes. Kuna mahetootmise alal Eestis teadustööd eriti ei tehta, siis jõu- ja nõukojas suhtleme omavahel, korraldame õppepäevi ja jagame kogemusi. Teeme ise n-ö teadust. Ja meie seltskond on äge! Usun, et sellest saab asja,” tõi ta välja ühenduse plussid.

Ta näeb, et vilja on võimalik teistmoodi kasvatada. Saak pole küll nii suur kui tavapõllunduses ja maad tuleb võib-­olla rohkem harida kui tavatootmises ja taimekaitsevahendid kasutamata jätta, aga mees usub, et ökoloogiline ­jalajälg on sel moel ikka väiksem. „Tundub, et kogu Euroopa liigub maheda suunas. ­Küsimus on, kas meie Eesti mahetootjatena jõuame selle ära oodata või lõpetame enne,” kõneles Indrek Šeiko.

Ta alustas mahetootmist 19 hektaril, nüüd on see kasvanud 400 hektarile. Kui mahepind aastas üle 15 protsendi suureneb, tuleb võtta uus viieaastane mahekohustus. Temal seni nii on läinudki.

Põllupidamise kõrval teeb ta tasapisi operaatoritööd, et neid oskusi mitte rooste lasta. „Otsid ju ennast ja on hea, kui põllupidamise kõrval on ka teine rakendus.”