Briti munatootja annetab toidupangale tuhandeid karpe mune

Nii püütakse aidata leevendada kasvavat toidupuuduse probleemi, mida Covid-19 pandeemia on süvendanud, samuti leida lahendus ülejäävatele munadele.

St Ewe tegevjuht Bex Tonks selgitas, et sarnaselt paljudele teistele väikeettevõtetele on nende pandeemia nende ärile mõjunud halvasti, sest pooled ettevõtte klientidest asuvad majutus- ja toitlustusvaldkonnas. "Meie kanad munevad jätkuvalt toitvaid mune, kuid kliente ei ole," ütles Tonks.

St Ewe on koos teiste ühendkuningriigi munatootjatega silmitsi kurva reaalsusega, kus nad peavad ära viskama mune, millele nõudlus puudub.

Just sellest tekkiski kampaania idee: vähendada toidujäätmeid ja anda mune neile, kes seda kõige rohkem vajavad.

Bex Tonks tõi välja, et linnukasvatajaid on koroonaviirus rängalt tabanud ja kolmas riigi lukkuminek ja söödahindade tõus on muutmud olukorra väga keeruliseks.