Muinsuskaitsjad kutsuvad üles ristipuid kaardile kandma

Ristipuud on oluline kultuuripärand, millest esimesed kirjalikud allikad pärinevad juba 17. sajandist. Matuse teekonnal risti lõikamine puusse on tänaseni elujõuline traditsioon lõunaeestlaste seas. Selles on segunenud uskumus, et puu on lahkunu hinge uus asupaik ja ta ei tule koju kummitama - nii mälestatakse lahkunut.