Ootamatult lahkus meie seast Vahur Tõnissoo

Vahur Tõnissoo oli koja juhatuse liige 2017. aastast alates vastutades põllumajanduse valdkonna eest. Varasemalt on ta töötanud Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimehena ja enne seda erinevates põllumajandusega tihedalt seotud ametites.

"Vahur seisis alati sirgeselgselt ja kogu südamega Eesti põllumeeste huvide eest. Tema suureks sooviks oli, et Eesti põllumeeste ühistud muutuksid tugevaks ja ühistegevus Eestis saaks kindlalt jalad alla. Ta on andnud oma tööga suure panuse Eesti põllumajanduse edendamisse. Loodame, et Vahuri juhtlause „Koos töötamisest koostööni!“ muutub üha enam meie igapäevaseks tegevuspõhimõtteks. Jääme leinama oma head kollegi ja sõpra. Sügav kaastunne kõikidele lähedastele!" sõnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.