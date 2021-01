Selleks, et ära hoida suuremaid kahjusid, soovitab Makienko külma ilma korral tõsta vähem kasutatavates ruumides kütte miinimumilt pigem keskmise peale. Üldjuhul inimesed ei tea, mil viisil on nende kodu torustik soojustatud. Kui väljas on krõbe külm, siis miinimumküte ei pruugi ära hoida torustiku külmumist. Mida jahedam on siseruum, seda suurem on tõenäosus, et külm õhumass läbi välisseina torud ära külmetab. Kui vähegi võimalik, siis sulgege selliste ruumide peakraan, et torustik oleks võimalikult tühi – see ei pruugi küll külmumist välistada, kuid taga­järjed on kergemad.