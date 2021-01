Seened kasvavad neljas kambris, igaühes 300 ruutmeetrit kasvupinda. Suvel ja sügisel on nõudlus šampinjonide järele väiksem, talvel mahud kasvavad ja hakkavad kevadel jällegi langema.

Rakvere külje all Le­valas asub Eestis ainu­laadne šampinjonikasvatus, mille toodang jõuab kaubamärgi Natu’ke all poelettidele üle Eesti. Seni on Eesti kaubanduses leidunud valdavalt Leedus kasva­tatud seeni.