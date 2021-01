Nõuandeid rohelise sibula ajatamiseks

Viimaste uurimustööde tulemusena rõhutatakse, et sibulas (nii rohelises kui sibulas ­endas) leiduvad bioaktiivsed ained ületavad mõneti isegi küüslauku, mida sageli pelgame halva suulõhna hirmus tarvitada. Kõige rohkem on rohelises sibulas ikkagi vett – koguseliselt kuni 92 protsenti. Veesisaldus on ka sibulavarte koostise hea peegeldaja. Närtsinud vartes on paljude mikrotoitainete sisaldus vähenenud ja neid osta ei tasu. Sibula­varte kuivainete hulka annavad oma panuse nii süsivesikud (keskmiselt 3,5 protsenti) kui ka valgud (keskmiselt 1,3 protsenti).