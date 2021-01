Kõige tervislikum jäätis

Banaanist valmistatud „jäätised” on juba aastaid terviseteadlike inimeste seas populaarsed. Tänu suurele pektiinisisaldusele saab valmistada külmutatud banaanist maitsva ja tervisliku kreemja desserdi, mis ei pruugi „päris” jäätisele üldse alla jääda. Eriti veel arvestades seda, et tegemist on puuvilja, mitte rammusa suhkrurikka desserdiga.

Kuigi „jäätis” valmib vaid ühest põhikomponendist, on võimalus seda magustoitu ­alati lisanditega huvitavamaks ­teha. Mina valmistan kõige sagedamini maapähklivõiga banaani­sorbetti, aga ka „šokolaadi­jäätis” ehk naturaalse kakaopulbriga valmistatud desserti – see meeldib mulle väga. Loomulikult sobivad lisandiks suurepäraselt (külmutatud) marjad ja tükeldatud puuviljad.

Banaanist „jäätise” jaoks on vaja põhimõtteliselt kahte ­asja: külmutatud banaani ja köögikombaini. Kannmikseris saab küll suurepärase smuuti, kuid jäätise jaoks õiget tekstuuri kahjuks mitte. Kui kodus köögikombaini ei ole, saab abi saumikserist.

Banaanid lõika umbes ­kahe sentimeetri suurusteks tükkideks ja aseta vähemalt neljaks tunniks sügavkülma, kuni puuvili on täiesti läbi külmunud. Minul on sügavkülmas kogu aeg peale marjade ka tükeldatud banaanid, sest alles jäänud pruuni­plekilise või suisa tumedaks tõmbunud koorega banaanid lõikan alati tükkideks ja külmutan, et neist hiljem jäätist või smuutit teha. Sellised üleküpsenud banaanid sobivad ideaalselt muudessegi magus­toitudesse ja küpsetistesse, alates pannkookidest ja lõpetades legendaarse banaanikeeksiga.

Jäätisele saab puistata (külmutatud) marju, tükeldatud šokolaadi, purustatud kakao­ube, granaatõunaseemneid või muud meelepärast.

Smuuti on imelihtne ja -maitsev

Smuuti on hea valik, et teha kiiresti ja lihtsalt tõeliselt tervislik magustoit, mida saavad süümepiinadeta nautida ka need, kes muidu maiustamise pärast põevad. Toitainerikas maius on igati meelepärane ka lastele ja sellega on lihtne ­saada neid rohkem värsket kraami tarbima.

Smuutide valmistamine on imelihtne. Kuigi retseptis on kogused kirjas, on need pigem orientiiriks, näpuga järge ­ajada ei ole vaja, nagu näiteks küpsetiste puhul. Tasub heita pilk hoopis külmkappi, sügav­külma ja puuviljavaagnale ning nende põhjal endale meelepärane mahedik valmistada.

Et saada ideaalset smuutit, tasub siiski mõningaid lihtsaid põhimõtteid järgida. Mahedikus võiks olla mõni vedelik, muidu ei tööta kannmikser korralikult. Mina eelistan alati kas keefirit või maitsesta­mata jogurtit, sest neist saab peale muu kasuliku n-ö häid baktereid. Kuid sobib ka piim, samuti taimsed „piimad”.

Mulle meeldib lisada midagi, mis annab kerget magusust. Kasutan selleks enamasti banaani, sest mõne plekilise või suisa pruuni koorega banaani leiab koduses puuviljakorvis alati. Ja samas on need üleküpsenud banaanid just parimad, sest on mesimagusad. Banaani asemel sobib muidugi hästi ka mesi.