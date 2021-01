Toidutehnoloog: kümne aasta jooksul kogeme rohkem muutusi kui viimase 10 000 aastaga

USA idufirmas Finless Foods ­tegite maailma esimese rakubaasil tuunikalatoote. Mida kujutab endast rakupõhine liha või kala?

Rakupõhised tooted on identsed tavapäraselt toodetud liha ja kalaga, erinevus seisneb aga selles, et rakupõhise toote puhul kasvatatakse loomarakkudest lihatükk väljaspool looma keha. Rakupõhise liha tehnoloogia algab tüvirakkudega, mis on võetud väljavalitud loomalt. Tüvirakud kasvatatakse just neile sobivates tingimustes ehk õige pH, temperatuuri jms juures ning neid toide­takse sobivate toitainetega, näiteks suhkru, soolade, vitamiinide ja aminohapetega, millest viimased on valkude ehitusplokid. Rakke kasvata­takse eri tüüpi bioreaktorites, kus nende kasvu suunatakse omakorda eri kasvufaktoritega.