Homin räägib, et hunt liigub väga palju ringi, ja kes on proovinud kokku panna paljude osadega puslet, siis huntide väljapeilimine on midagi samasugust. Kui on rohkelt sarnaseid pusletükke, võid jõuda peaaegu lõpuni ja avastada, et keskel on üks tükk valesti ja kõik ongi tuksis. Sa oled lugenud kogu jäljeahelikku valesti. „Mul ongi just praegu nii, ei saagi aru, kas tegu on ilvese või hundi jäljega. Lumi on kõrge­, kohev ja langeb jälje sisse tagasi, nii ma praegu mõistatangi, kummaga tegu. Tundub, et ikka hundiga,” jutustab jahimees.